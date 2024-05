Immediapress/D¥N di Dynasty Global diventerà il token di pagamento del gruppo BrickMark

Crypto Valley: due pionieri aprono il mercato immobiliare globale

I pionieri della tokenizzazione Dynasty Global Investments AG (Dynasty) e BrickMark Group AG (BrickMark), con sede a Zug, in Svizzera, hanno firmato oggi un accordo ai sensi del quale BrickMark integrerà il token di pagamento D¥N emesso da Dynasty nella sua piattaforma di tokenizzazione per il settore immobiliare. In cambio, Dynasty acquisirà una partecipazione strategica in BrickMark. L'investimento complessivo di 10 milioni di CHF rientra nell'ambito del finanziamento di serie A di BrickMark e sarà compensato principalmente con token di pagamento e contanti di Dynasty. La conclusione del finanziamento è prevista entro la fine di giugno 2024.

Questa operazione rappresenta un passo significativo per entrambe le società nell'ambito della loro strategia di crescita sui mercati immobiliari globali. Il token di pagamento incentrato sul settore immobiliare D¥N emesso da Dynasty assumerà un ruolo di primo piano per le transazioni immobiliari tokenizzate. D'ora in poi, gli immobili tokenizzati tramite la piattaforma BrickMark potranno essere scambiati con D¥N senza ulteriori sforzi.

BrickMark si appresta a tokenizzare beni immobiliari per un valore di oltre 1,5 miliardi di CHF sulla sua piattaforma nei prossimi mesi, con 400 milioni di CHF di questi beni già provenienti dalla rete Dynasty. Attraverso la sua piattaforma di tokenizzazione BrickGate, BrickMark è già attiva in Svizzera, Germania, Austria, Lussemburgo, Hong Kong, Emirati Arabi Uniti e nel continente africano. La collaborazione con Dynasty estenderà significativamente la portata di BrickMark al continente americano. I titolari di Dynasty Token avranno accesso preferenziale a qualsiasi offerta di token immobiliari della piattaforma BrickMark.

Eduardo Carvalho, Ceo e cofondatore di Dynasty Global AG, si aspetta che il token della società si affermerà a livello mondiale come un Tether per il mercato immobiliare. "Ogni criptovaluta passa attraverso vari processi di convalida. Nel caso di Bitcoin, ciò è avvenuto per la prima volta nel 2010, quando è stato accettato per l'acquisto di due pizze. Per D¥N l'integrazione nella piattaforma BrickMark rappresenta un passo strategico che ne sottolinea ulteriormente il valore".

Per Stephan Rind, Ceo e fondatore di BrickMark Group AG, l'integrazione di D¥N e la partecipazione di Dynasty Global AG segnano un'altra pietra miliare nella strategia di crescita dell'azienda. "Grazie a D¥N siamo ora in grado di offrire una soluzione uniforme ed economicamente vantaggiosa per un'ampia gamma di transazioni immobiliari in tutto il mondo sulla base di una criptovaluta universale e riconosciuta, che offre agli investitori privati e istituzionali l'accesso a mercati che prima erano aperti solo a pochi".

D¥N ha completato con successo la procedura di autorizzazione in Svizzera ed è qualificato come token di pagamento dall'Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Inoltre il 1° maggio 2024 CVM, l'Autorità brasiliana per il mercato finanziario, ha autorizzato D¥N come token di pagamento per il mercato brasiliano con la sua base di 220 milioni di consumatori. Dynasty Global AG è regolamentata dal regime svizzero di vigilanza dei mercati finanziari. Con un massimo di 21 milioni di token emessi, D¥N è attualmente quotato in Brasile tramite Mercado Bitcoin e altre borse internazionali.

Informazioni su:

Dynasty Global AG

Dynasty Global AG è la prima società emittente di criptovalute al mondo a utilizzare un portafoglio immobiliare come riferimento per i propri token di pagamento. Attraverso D¥N, l'emittente può semplificare le transazioni finanziarie e immobiliari a livello globale e fornire un'esperienza decentralizzata, oltre a una maggiore stabilità, perché ha un valore di riferimento di un bene immobiliare. La società, che vanta una forte presenza nei mercati europeo, asiatico e brasiliano, ha sede a Zug nella Crypto Valley, in Svizzera. Con un massimo di 21 milioni di token emessi, D¥N è quotato su varie borse globali e in Brasile è disponibile sulla borsa Mercado Bitcoin.

BrickMark Group AG

BrickMark Group AG è un pioniere di primo livello nella tokenizzazione di beni immobiliari e un fornitore di soluzioni complete per creare, emettere e gestire asset e titoli digitali. Fin dalla sua nascita, nel 2018, la società è stata leader in una varietà di transazioni, inclusa la più grande tokenizzazione al mondo di un singolo immobile commerciale sulla Bahnhofstrasse a Zurigo. A tutt'oggi la società ha eseguito transazioni di tokenizzazione per un valore totale di oltre 160 milioni di dollari. BrickMark ha sviluppato e gestisce la prima infrastruttura di tokenizzazione verticale completamente scalabile per beni immobiliari in Europa, BRICKGATE, per rispondere alle esigenze dei mercati di tokenizzazione in rapida crescita, il cui volume si prevede aumenterà da 310 miliardi di dollari nel 2022 a 16 trilioni di dollari nel 2030. BrickMark Group ha sede nel Cantone di Zug, con un'affiliata in Lussemburgo.

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'enteche lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi