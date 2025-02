Immediapress/Previsto uno straordinario rimodernamento della Fontana di Dubai: annunciata la chiusura temporanea per ammodernamenti e aggiornamenti

A partire da maggio l'iconica attrazione rimarrà chiusa per cinque mesi

DUBAI, EAU, 10 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- Emaar ha annunciato la chiusura temporanea della Fontana di Dubai, la più grande al mondo, situata nel centro di Dubai, per sottoporla a un rimodernamento completo e a una manutenzione ordinaria. I lavori inizieranno a maggio e si prevede che saranno completati in cinque mesi.

Da anni la Fontana di Dubai è il cuore pulsante del centro di Dubai, incantando milioni di visitatori con i suoi spettacoli sincronizzati di acqua, musica e luci. Simbolo di celebrazione e arte, ha creato lo scenario per momenti indimenticabili, applauditi dal pubblico di tutto il mondo.

Grazie a questo rimodernamento, la fontana continuerà a offrire spettacoli mozzafiato, elevando l'esperienza dei visitatori con spettacoli ancora più affascinanti. Gli aggiornamenti prevedono l'applicazione di tecnologie avanzate, coreografie migliorate e un impianto audio e luci potenziato, il tutto progettato per creare uno spettacolo ancora più spettacolare e immersivo. Anche se la fontana farà una breve pausa per questi essenziali lavori di rimodernamento, gli ospiti possono comunque immergersi nelle vivaci offerte del centro di Dubai, dalle esperienze di shopping e ristoranti di livello mondiale al Dubai Mall e alle splendide viste dal Burj Khalifa.

Mohamed Alabbar, fondatore di Emaar, ha così commentato il rimodernamento: "La Fontana di Dubai è più di uno spettacolo: è il riflesso dell'anima di Dubai, dove arte, innovazione ed emozione si fondono in perfetta armonia. Mentre valorizziamo questa iconica costruzione, continuiamo a creare esperienze che connettono le persone, ispirano meraviglia e resistono alla prova del tempo".

Emaar resta impegnata a offrire esperienze eccezionali e guarda con fiducia all'opportunità di presentare una Fontana di Dubai ancora più spettacolare al suo ritorno. La chiusura temporanea della fontana consentirà di apportare i miglioramenti necessari a preservarne lo status leggendario di uno degli spettacoli d'acqua più celebri al mondo, garantendo che rimanga una destinazione obbligata per molti anni a venire.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2613602/Emaar_Dubai_Fountain.jpg

