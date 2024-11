“Il tema di questa settima edizione di Sinergie è il coraggio e nel mio intervento ho ritenuto di parlare del cambiamento perché ci vuole coraggio nel cambiare, soprattutto alla luce di quelli che sono i cambiamenti tecnologici che stiamo affrontando in questi tempi”. Queste le parole di Dario Castiglia, presidente Re/Max Italia, in occasione dell’evento ‘Sinergie’, svoltosi a Milano e dedicato agli agenti, ai servizi e alla tecnologia per l'immobiliare.