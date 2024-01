Impresa, Pierini: “Fabbrica più forte e competitiva non solo in Italia, ma in tutta Europa”

“Negli anni abbiamo fatto crescere questa fabbrica, focalizzata prima sulla produzione in plastica riciclata, mentre ora anche nella lattina. Quindi diversifica i prodotti, diventa più forte e più competitiva non solo nel Paese, ma nell'intero continente europeo”. Lo ha detto Giangiacomo Pierini, direttore Corporate Affairs & Sostenibilità Coca-Cola HBC Italia a circuito nazionale, in occasione della visita istituzionale al cantiere della fabbrica abruzzese di Oricola (AQ), dove Coca-Cola HBC Italia ha annunciato un investimento di oltre 42 milioni di euro sulla fabbrica per l’ampliamento a due nuove linee produttive dedicate alla produzione di lattine, le prime nella storia dello stabilimento, fino a oggi dedicato alle referenze in plastica riciclata (rPET).