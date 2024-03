Imprese, Barbieri (Decathlon Italia): "Altri 6 punti vendita nel 2024"

“Le nostre compagne e i nostri compagni di squadra sono al centro delle nostre strategie e ci hanno permesso di aprire altri 6 punti vendita nel 2024, un ritmo che ci auguriamo di mantenere anche ne prossimo triennio”. È il commento di Andrea Barbieri, Country Hr Leader Decathlon Italia rilasciato ad Adnkronos a margine della presentazione del nuovo purpose del brand sportivo multispecialista, “Move People Through the Wonders of Sport” che si prefigge l’obiettivo di portare lo sport innovativo e sostenibile a tutti e tutte.