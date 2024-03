Imprese, Bernini (Maire): “Super Cycle di investimenti è uno dei grandi pilastri”

“Uno dei grandi pilastri è il Super Cycle di investimenti, in particolare nel cosiddetto Downstream, quella porzione dell’Energy Value Chain, quando le persone decidono di investire nella trasformazione quindi non più utilizzare risorse naturali per finalità energetiche”. Così, l’amministratore delegato del Gruppo Maire Tecnimont Alessandro Bernini, a margine dell’evento ‘Out of the Unbox’, in cui la società Maire ha incontrato la business community nazionale e internazionale. L’incontro è stato l’occasione per presentare i principali risultati ottenuti nel corso del 2023 e il pianto strategico 2024-2033.