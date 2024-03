Imprese, Bernini (Maire): “Vogliamo essere polo attrattivo per nostro personale”

“Vogliamo continuare ad essere un polo attrattivo per il personale qualificato della nostra industria. Ritenerci ‘Employers of Choice’ non è uno slogan, ma è un dato di fatto, in quanto stiamo trovando sempre piena disponibilità in chi vuole far parte della nostra azienda”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Gruppo Maire Tecnimont Alessandro Bernini, in occasione dell’evento ‘Out of the Unbox’, in cui la società Maire ha incontrato la business community nazionale e internazionale. L’incontro è stato l’occasione per presentare i principali risultati ottenuti nel corso del 2023 e il piano strategico 2024-2033.