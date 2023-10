Imprese: Brandolini (Utilitalia), ‘Innovazione strategica in processi di transizione’

“L’innovazione risulta strategica nella transizione energetica, nella direzione dell’economia circolare e nella transizione digitale. Le utilities sono protagoniste di queste transizioni e svolgono un ruolo fondamentale”. Sono le parole di Filippo Brandolini, presidente di Utilitalia, intervistato in occasione di Innovation Day di Utilitalia, l’appuntamento andato in scena martedì 17 ottobre a Palazzo dei Giureconsulti (Milano) che ha coinvolto ventotto startup nel confrontate con le aziende associate a Utilitalia per comprendere come le migliori soluzioni tecnologiche disponibili possano rispondere alle esigenze delle utilities sui territori.