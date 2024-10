"L'impresa che è in noi spinge per connettere Milano, la Lombardia, con posti lontani e questo è sempre più possibile grazie alla potenza del mercato che rappresenta la Lombardia”. Con queste dichiarazioni, Armando Brunini, amministratore delegato Sea Aeroporti di Milano, a margine dell’Assemblea Generale di Assolombarda che si è tenuta all’Università Bocconi di Milano. L'assise ha avuto come titolo “L’Impresa che è in noi”.