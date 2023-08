Imprese, convenzione Conou-Agenzia Dogane su contributo ambientale

A conclusione di un lungo e attento lavoro congiunto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), nella persona del direttore Oliviero, e il Consorzio Nazionale Oli Usati (Conou), con il suo presidente Riccardo Piunti,hanno sottoscritto oggi, 30 agosto, una convenzione finalizzata "ad una gestione più precisa ed efficace dei contributi ambientali riscossi dalle Dogane sui lubrificanti importati in Italia e ad un più stringente controllo dell’eventuale evasione da parte delle aziende che li immettono al consumo in Italia", spiega il Conou in una nota.

Ringraziando l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la grande cooperazione e comprensione delle esigenze del Consorzio, il presidente Piunti ha dichiarato che “questo è un passo importante nella nostra strategia che contempla sì la raccolta dell’olio usato ‘fino all’ultima goccia’, ma anche l’incasso del contributo ‘sino all’ultimo euro’”.

Oliviero, da parte sua, ha rimarcato che “L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è sempre al servizio di cittadini, imprese e istituzioni. Con la firma di questa convenzione, Adm è al fianco del Conou, un consorzio che ha raggiunto risultati di eccellenza in Europa, nel perseguire la sua missione di protezione dell’ambiente”.