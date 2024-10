Imprese, Dompè (Assolombarda): “Puntare su necessità: da cambiamento climatico a risposte per consumatori”

“I temi sottolineati da Spada oggi nella relazione esprimevano concretezza, pragmatismo e allineamento. L'industria è il motore di qualsiasi Paese e noi abbiamo bisogno di abbandonare credo ideologici, pensiamo quello sulla neutralità delle tecnologie per l'energia e abbiamo bisogno di puntare sulle necessità che si stanno delineando, dal cambiamento climatico alle risposte concrete per i consumatori”. A dirlo Sergio Dompè, vice presidente Assolombarda, in occasione dell’Assemblea Generale di Assolombarda che si è tenuta all’Università Bocconi di Milano. L'assise ha avuto come titolo “L’Impresa che è in noi”.