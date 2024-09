Imprese, Frezza (Sace): "Il successo nell'export è dato da copertura, conoscenze e connessioni"

Per avere successo nel mercato dell'export "servono 3 competenze: copertura, conoscenze e connessioni". "Copertura perché bisogna approcciare l’export con le spalle coperte da qualcuno, non si può esportare da soli. Conoscenza, non si può vendere all’estero senza un corretto skillset. Bisogna avere le capacità finanziarie per essere competitivi e quindi conoscenza e formazione sono fondamentali. E poi puntare sulle connessioni, quelle che noi spingiamo sono fondamentali". Lo ha detto il Chief marketing & communication officer di Sace, Antonio Frezza, durante il suo intervento ad una tavola rotonda con imprenditori locali, a Milano.