“Il tema dell’assemblea di oggi si inserisce in un dialogo che abbiamo con i Rapporti Draghi e Letta sull’importanza di una visione europea per spingere la competitività delle nostre imprese” ha dichiarato Gioia Ghezzi, vicepresidente di Assolombarda per trasporti, infrastrutture e smart cities in occasione dell’Assemblea Generale di Assolombarda che si è tenuta all’Università Bocconi di Milano. L'assise ha avuto come titolo “L’Impresa che è in noi”.