Imprese, Guidesi porta a Bruxelles il 'sistema Lombardia' a Tavolo Competitività

Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, porterà il prossimo 20 marzo il 'Sistema economico e produttivo Lombardo' a Bruxelles. Per la prima volta - si sottolinea in una nota - il Tavolo della Competitività, al quale fanno parte tutte le associazioni di categoria economiche, si svolgerà in Europa. L'incontro si terrà presso la Delegazione di Bruxelles della Regione Lombardia e, dopo una riunione a porte chiuse, ci sarà un momento stampa alle ore 12, dove verrà presentato il documento programmatico sottoscritto da tutto il Tavolo della Competitività che sarà inviato alla prossima Commissione europea.