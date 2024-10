Imprese, Lusetti (Adm): “I consumi stentano, la filiera agroalimentare deve considerarlo”

“I consumi stentano perché le persone sono in difficoltà dal punto di vista economico. La filiera agroalimentare non può non considerare questo aspetto. La ricerca di maggiore efficienza, maggiore capacità produttiva da investire sui nostri clienti e sui nostri consumatori è un imperativo. Fare questo vuol dire misurarsi con problemi di efficientamento della logistica e con tutto il tema dell'innovazione tecnologica”. Così Mauro Lusetti, presidente Adm - associazione distribuzione moderna, a margine del primo di una serie di seminari rivolti alla piccole e medie industrie e dedicati alla digitalizzazione e all’efficienza logistica. L’iniziativa è organizzata da Ibc con il patrocinio di Assolombarda e in collaborazione con GS1 Italy e Deloitte.