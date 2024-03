Imprese, Masoero (Siemens): "Digitalizzazione rende competitive anche piccole e medie imprese"

“Le imprese estere in Italia sono un motore per affrontare la transizione energetica e quella digitale, che sono estremamente connesse tra loro, una transizione gemella. Sempre di più la digitalizzazione assume un ruolo fondamentale per riuscire a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e di transizione energetica". Lo ha dichiarato Floriano Masoero, Presidente e Amministratore Delegato di Siemens Italia, a margine del Annual Meeting dell’Advisory Board Investitori Esteri (ABIE) di Confindustria presso la Luiss.