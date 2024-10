“La Lombardia è la locomotiva d’Italia, con un settore produttivo di eccellenza anche rispetto alla transizione green e alla transizione digitale. Abbiamo però bisogno di avere la possibilità, anche in Europa, di mettere in atto politiche che favoriscono la competitività del sistema produttivo”. A dirlo Letizia Moratti, europarlamentare, in occasione dell’Assemblea 2024 di Assolombarda intitolata “L’Impresa che è in noi”.