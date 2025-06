“Oggi l’industria di marca è un grande generatore di valore perché attraverso la marca il meglio del prodotto made in Italy può uscire dal nostro Paese ed entrare in nuovi mercati”. Sono le parole di Francesco Mutti, presidente di Centromarca, al convegno, intitolato ‘Valori della Persona e Valore della Marca - Risposte sostenibili alle istanze del presente’, svoltosi a Palazzo Mezzanotte a Milano, promosso da Centromarca per celebrare i 60 anni di attività in occasione dell’Assemblea annuale.