“Noi vediamo le tasse sui consumi come un ostacolo perché ricadono sul carrello della spesa dei nostri consumatori, riducendo la loro capacità di acquisto”. A dirlo Francesco Mutti, presidente di Centromarca, in occasione dell’evento di presentazione delle evidenze della ricerca ‘La Marca crea valore per l’Italia’, promossa da Centromarca e condotta da Althesys sul valore condiviso dell’industria di marca sul sistema Paese.