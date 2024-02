Imprese, Novello (Sonepar Italia): “Abbiamo coniugato automazione con occupazione”

"Avevamo bisogno di aumentare la capacità di fuoco. Questa innovazione che abbiamo portato ci permette di rendere sistemiche tutte le attività volte a garantire una maggiore soddisfazione da parte del cliente. Conseguentemente, in una logica di sviluppo, siamo riusciti a coniugare l'automazione con l'occupazione”. Lo ha detto Sergio Novello, presidente e amministratore delegato di Sonepar Italia, in occasione dell’evento di inaugurazione del nuovo Hub logistico Sonepar a Padova, organizzato dall’azienda, leader nella distribuzione di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico.