Imprese, Omnisyst: Antonino Rapisardi commercial strategy & development director

Nell’ambito della propria strategia di espansione sul mercato italiano, Omnisyst - azienda partecipata in maggioranza da Algebris Green Transition fund e leader nella gestione circolare dei rifiuti industriali - annuncia l’ingresso nel team di Antonino Rapisardi con il ruolo di commercial, strategy & development director.

Con una formazione in Ingegneria ambientale presso l'Università degli Studi di Trieste e una vasta esperienza in ambito internazionale, Rapisardi guiderà le strategie di crescita e sviluppo aziendale legate all’ambizioso piano industriale, focalizzato sui pilastri della sostenibilità e innovazione. La carriera di Rapisardi ha preso avvio con un impegno nella ricerca accademica, culminata nella redazione di una tesi sui modelli di propagazione delle acque inquinate sotterranee.

Successivamente, nel ruolo di assistente di ricerca ha collaborato in progetti industriali con un forte impatto ambientale in Italia ed in America Latina (Honduras). Questa esperienza è stata seguita da un periodo come staff engineer per Tri-S Environmental in California, dove Rapisardi ha contribuito all’interno di 'class action' legate a tematiche ambientali relative alla propagazione di inquinanti nel suolo e nelle acque sotterranee. Rientrato in Italia, ha partecipato a importanti progetti di indagine ambientale e remediation che iniziavano ad emergere a scala nazionale a seguito del Decreto Ronchi e del Decreto Ministeriale n.471 del 1999, mirati alla protezione e al ripristino ambientale. E' stato coinvolto in consulenze di rilievo per la stima del danno ambientale e per il supporto in contenziosi presso siti di interesse nazionale in qualità di consulente tecnico di parte.

Proseguendo la sua carriera, Rapisardi ha ricoperto ruoli di rilievo come business development manager e successivamente come consigliere delegato presso 3V Green Eagle. All’interno del Gruppo 3V si è occupato di promuovere tecnologie di processo proprietarie atte a gestire rifiuti pericolosi liquidi a livello nazionale ed internazionale (Medio Oriente, Asia).

Ha poi lavorato come responsabile business development ambiente in A2a e, più recentemente, come sustainability business development director presso Iterchimica, occupandosi di promuovere, in oltre 80 paesi esteri, tecnologie sostenibili all’interno delle infrastrutture stradali, basate su principi di economia circolare ed utilizzo di materiali innovativi. Nella sua vasta esperienza, ha affinato competenze rilevanti nella gestione dei rifiuti, nelle tecnologie di processo e nella sostenibilità ambientale.

"Antonino - ha dichiarato l’amministratore delegato e fondatore di Omnisyst Ezio Speziali - porta in Omnisyst un'esperienza internazionale e una visione strategica che rafforza ulteriormente la nostra posizione nel settore, oltre che un approccio innovativo alla sostenibilità e all'economia circolare, pilastri fondamentali per la nostra missione. Siamo certi che l'esperienza di Rapisardi nel combinare pratica ingegneristica e strategie di business orientate alla sostenibilità contribuirà significativamente agli obiettivi di Omnisyst di espansione e consolidamento tecnologico".