“Dobbiamo puntare su una nuova volontà di collaborazioe pubblico-privato per attrarre investimenti e recuperare lo svantaggio”. Così Gianfelice Rocca, presidente del Gruppo Techint, in occasione dell’Assemblea Generale di Assolombarda che si è tenuta all’Università Bocconi di Milano. L'assise ha avuto come titolo “L’Impresa che è in noi”.