“La nuova piattaforma di comunicazione ci consentirà di mettere al centro l'aspetto più playful dello sport, il divertimento”. Così Rossella Ruggeri, Marketing and communication leader Decathlon Italia alla presentazione del nuovo purpose del brand sportivo multispecialista, “Move People Through the Wonders of Sport” e la strategia alla base dell’ambizione di portare lo sport innovativo e sostenibile a tutti e tutte.