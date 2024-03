“Nuove esperienze per rispondere ai rinnovati bisogni dei consumatori sportivi e non solo”. Lo ha detto Fabrizio Sormani, Chief business development officer Decathlon Italia a margine della presentazione del nuovo purpose del brand sportivo multispecialista, “Move People Through the Wonders of Sport”. Nell'ambito di questa evoluzione, Decathlon ha svelato il suo nuovo brand e il nuovo logo "Orbita".