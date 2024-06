Imprese, Squinzi (Gruppo Mapei): “La flessibilità è la chiave del successo”

“La situazione geopolitica impatta sulle imprese perché devono affrontare situazioni sia endogene che esogene all'impresa stessa. Le imprese devono cercare con la loro flessibilità di adattarsi per trovare il modo di continuare ad essere di successo”. Con queste dichiarazioni Veronica Squinzi, amministratrice delegata Gruppo Mapei, è intervenuta a margine dell’assemblea di Centromarca che per l’occasione ha organizzato l’incontro “Geopolitica, società, innovazione - Scenari e priorità per l’Industria di Marca”.