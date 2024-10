“Per aziende come la nostra non è facile trovare ragazzi preparati in materie Stem” ha dichiarato Cristina Zucchetti, presidente del Gruppo Zucchetti. Si è tenuta oggi l’Assemblea 2024 di Assolombarda alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e della comunità degli imprenditori di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi.