Imprese: Zuppini (IMI Fabi), 'Con Sace da molti anni, speriamo continui a credere in noi'

30 ottobre 2025 | 15.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sace ci supporta da molti anni e lo ha fatto anche durante il nostro processo di internazionalizzazione. Per il futuro ci aspettiamo che continui a credere in noi. Stiamo valutando delle nuove operazioni,  come l'assicurazione del credito, che fino ad oggi non avevamo ancora valutato". Sono le parole di Patrizia Zuppini, direttore finanziario e membro CdA di IMI Fabi, l'azienda lombarda, produttore di talco in Italia, alla tappa milanese di 'Energie per il futuro dell'export', con cui prende il via al roadshow itinerante di Sace, Export Credit Agency partecipata dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Un contest pensato per creare un canale di dialogo con le imprese sul tema dell'export.

