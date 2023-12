Con il profondo impegno di concretizzare gli obiettivi dell’Agenda 2030, la società di servizi per la riduzione degli impatti ambientali ed energetici, IMQ eAmbiente ha organizzato a Venezia l’evento ‘Together Toward 2030’ per raccontare in modo innovativo l’CSRD (Direttiva Corporate Sustainability Reporting) attraverso la narrazione dei percorsi di realizzazione di imprenditori e manager, in modo diretto e concreto, ma con uno sguardo ed un intervento deciso delle nuove generazioni.