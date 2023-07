Inaugurata a Las Vegas 20ma edizione Cosmoprof North America

Inaugurata la ventesima edizione di Cosmoprof North America, che si svolgerà fino al 13 luglio presso il Las Vegas Convention Center (Lvcc) a Las Vegas. Lo rende noto Cosmoprof in un comunicato. La manifestazione accende i riflettori sui migliori prodotti di oltre 1.100 brand e facilita l’incontro tra nuovi marchi, fornitori e contract manufacturer innovativi, retailer, distributori e professionisti interessati a scoprire le novità più all'avanguardia che definiscono le tendenze del settore.

L'evento continua a crescere, fanno sapere da Cosmoprof, attirando il 44% in più di nuovi partecipanti rispetto al 2022. La fiera rimane un riferimento per incrementare le proprie reti aziendali ed esplorare opportunità di collaborazione. La ventesima edizione si svolge in un’unica hall (la West Hall del Lvcc) per facilitare la visita tra i diversi settori merceologici. Cosmoprof offre prodotti finiti per la vendita al dettaglio per haircare, skincare, make-up e nail, oltre ai padiglioni nazionali e alle aree speciali, tra cui Discover Beauty, Discover Beauty Spotlights, Discover Black-Owned Beauty, Discover Green e The Beauty Vanities. Cosmopack, l'unico evento che presenta le soluzioni più innovative per la filiera, porta in scena i comparti di materie prime e ingredienti, private label e produzione conto terzi, packaging primario e secondario, macchinari. Oltre ad una ricca offerta espositiva, si legge nel comunicato, la manifestazione è caratterizzata da un interessante calendario di eventi, educational e progetti, al fine di rendere Cosmoprof North America 2023 un'esperienza di business indimenticabile per tutti i partecipanti.

Per quanto riguarda la formazione e le tendenze, CosmoTalks presenta una serie di seminari e panel sulle macro-tendenze e gli scenari del futuro dell’industria cosmetica. Tra gli appuntamenti in programma, le presentazioni di Larissa Jensen di Circana, SpaceNK, Thirteen Lune e Cvs Health. Entrepreneur Academy offre invece workshop con suggerimenti per la creazione di prodotti, strategie di marketing e approcci vincenti per imprenditori della bellezza, mentre Cosmopack Education presenta sessioni dedicate esclusivamente agli sviluppi della filiera.

L'apertura della manifestazione coincide anche con il 20° anniversario di Cosmoprof North America con una serata di gala che rappresenta l’occasione per annunciare i vincitori di Cosmoprof North America & Cosmopack North America Awards. Quest’anno c’è un’importante novità: i vincitori dell’edizione di Las Vegas saranno infatti in mostra anche a Cosmoprof Worldwide Bologna 2024, insieme ai vincitori di tutte le edizioni internazionali del network. Inoltre, CosmoTrends, in partnership strategica con Beautystreams, evidenzia le ultime tendenze e le innovazioni all'avanguardia nel mercato; il report è oggetto di una sessione CosmoTalks e di un'installazione in loco.

La partnership con City of Hope Cosmoprof North America torna a celebrare la partnership con City of Hope, uno dei primi dieci centri oncologici del paese, certificato da US News and World Reports. City of Hope organizza l’evento Beauty Industry Spirit of Life Celebration in concomitanza con Cosmoprof North America, dando il via il 10 luglio alla Settimana della bellezza presso il Resort's World. Durante la serata è previsto un tributo in onore di Mr Farouk Shami, presidente e fondatore di Farouk Systems e partner di lunga data di Cosmoprof North America.