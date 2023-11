Industria, Cuzzilla (Federmanager): “Per rilanciare Paese puntare sui giovani”

“Se si vuole rilanciare questo paese ha bisogno di tenere i nostri giovani. 10 giovani su 100 vanno via, questo è impossibile per l'Italia. Oggi il nostro vero patrimonio, non sono le materie prime, ma le persone”. Con queste dichiarazioni, Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager, è intervenuto a margine dell’Assemblea annuale di Federmanager 2023, intitolata ‘A gran voce’, che ha sottolineato l’ambizione di ripartire dal valore della competenza per rilanciare la nostra industria e costruire un’Italia competitiva.