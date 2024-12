“La marca per il consumatore italiano ha un ruolo fondamentale perché siamo un Paese abituato alla qualità e nulla come la marca rappresenta la qualità”. Sono le parole di Francesco Mutti, presidente di Centromarca, intervistato alla presentazione della rilevazione Swg per Centromarca che ha indagato le preferenze degli italiani per i regali e il pranzo di Natale. L’indagine è stata presentata a Milano in un incontro dedicato alla stampa.