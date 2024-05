Industria Felix, Bianchini (Leyton Italia): "Nostri professionisti ci hanno permesso di crescere"

“Siamo passati in 7 anni da zero a 250 dipendenti e abbiamo ormai sette sedi nel territorio italiano da Nord a Sud. La crescita è dovuta moltissimo dalla nostra casa madre francese ma anche dal fatto che Leyton ha deciso di crescere inserendo al suo interno molti importanti professionisti del settore e questo ci ha dato una mano a farci conoscere sul mercato e ad avere una crescita esponenziale". Lo ha dichiarato Michela Bianchini, co-founder Leyton Italia, a margine dell'evento Industria Felix presso l'Università Luiss 'Guido Carli'. "Purtroppo i costi sono molto aumentati e nel nostro settore la normativa non ci viene molto incontro quindi dobbiamo lavorare di più. Però sempre grazie ai nostri professionisti abbiamo mantenuto la crescita”.