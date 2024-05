“La Regione Campania crede nelle imprese e quindi sta puntando a innovazione, sostenibilità e apertura internazionale. Prossimamente ci sarà un Fondo regionale crescita per 100 milioni di euro per le piccole imprese”. Lo ha detto Raffaella Farina, direttore delle Attività produttive Regione Campania partecipando al 57.esimo evento Industria Felix organizzato a Napoli dal Magazine, trimestrale di economia e finanza in supplemento con Il Sole 24 Ore e Cerved