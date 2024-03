Industria Felix, Iacobuzio (ELITE Italia) :“Le imprese devono essere ‘predatori’ di opportunita’”

Crescono i fatturati nel Nord Ovest, in Piemonte (20,3%), Liguria (34,1%) e Valle d’Aosta (43,8%): sono i dati presentati al Centro Congressi dell’Unione Industriali di Torino nell’ambito del 54° evento Industria Felix, 6° edizione Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta che competono. “Noi da sempre vogliamo aiutare gli imprenditori a conduzione familiare nella crescita – dichiara Mauro Iacobuzio, Responsabile ELITE Italia – anche perché in un contesto internazionale difficile le aziende sono in qualche modo ‘condannate’ a crescere. Da qui nasce la collaborazione con Industria Felix”.