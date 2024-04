Industria Felix, Lopiano (Metro5): “Bilanci oltre le aspettative”

“I dati di bilancio sono tutti positivi e oltre le aspettative: per il quarto anno siamo in utile di esercizio e ringrazio il management di Metro5 e il cda che ci segue ogni giorno nelle scelte strategiche”. Queste le dichiarazioni di Serafino Lopiano, amministratore delegato di Metro5, in occasione dell'ottava edizione di “La Lombardia che compete’, il 55esimo evento di Industria Felix, svoltasi a Palazzo Lombardia a Milano, durante la quale sono state premiate le 44 imprese lombarde più competitive.