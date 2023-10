Inflazione, Urso :"Prezzi calmierati in oltre 23mila punti vendita"

"Sono oltre 23mila i punti vendita che in tutta Italia proporranno a prezzi calmierati una vasta gamma di prodotti di largo consumo. Un impegno corale, di tutto il Sistema Italia, per salvaguardare il potere d'acquisto degli italiani e fermare l’inflazione!". A in un post su Facebook è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel giorno di avvio di Patto Tricolore, l'iniziativa voluta dal Governo per calmierare gli effetti dell'inflazione. Il Mimit spiega poi che in particolare sono 6.977 nelle città metropolitane, i punti vendita aderenti al 'trimestre anti-inflazione'. Dall'elenco delle adesioni emerge come il numero maggiore si registri a Roma (1381 adesioni in 121 Comuni) e Torino (1074 in 312 Comuni).