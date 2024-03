Infrastrutture, assessore De Berti: “C’è bisogno di condivisione per guardare al futuro"

“Un’infrastruttura tecnologica non va solo individuata, ma anche giustificata in un contesto trasportistico. Non bisogna valutare solo la sostenibilità ambientale, ma anche economica e sociale”. È il commento di Elisa De Berti, vicepresidente della Regione del Veneto e assessore alle Infrastrutture e trasporti, durante uno degli incontri sui temi dell’evoluzione della mobilità sostenibile organizzato da Cav - Concessioni autostradali venete nell’ambito della fiera LetExpo2024 organizzata a Verona da Alis Service.