Infrastrutture, Oliveri: “Tunnel opera complessa, richiede collaborazione enti ed istituzioni”

“L'importante è che venga avviato il cantiere e si cominci ad eseguire l'opera, che è molto complessa. Necessita della collaborazione di enti ed istituzioni, già per il fatto che si svolge in ambito portuale questo richiede la concentrazione di più soggetti”. Sono le parole di Elisabetta Oliveri, presidente di Autostrade per l’Italia (Aspi), a margine dell’inaugurazione dei lavori per la realizzazione del tunnel subportuale di Genova, che modificherà sensibilmente la viabilità della città. Presenti all’inaugurazione dei lavori il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il sindaco di Genova Marco Bucci e il governatore della Liguria Giovanni Toti.