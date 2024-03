Infrastrutture, Salvini: “Genova, città risollevata dopo una tragedia”

“Bella giornata per Genova, ma per tutta Italia. Genova da una tragedia immane per cui pretendiamo giustizia, da una tragedia si è risollevata. E’ una città, una regione, una parte d'Italia che nel nome dei ‘sì’ che sta correndo”. Sono le parole di Matteo Salvini, in veste di vice presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture, in occasione dell’inaugurazione dei lavori per la realizzazione del tunnel subportuale di Genova, che modificherà sensibilmente la viabilità della città. Presenti all’inaugurazione dei lavori il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il sindaco di Genova Marco Bucci e il governatore della Liguria Giovanni Toti.