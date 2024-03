Infrastrutture, Tomasi: “1 mld di euro per la costruzione del tunnel, in linea con valore iniziale"

“Il costo per la realizzazione di quest’opera ammonta a poco meno di 1 miliardo di euro. Ricordo che dal 2020 fino ad oggi c'è stato un incremento dei costi dei materiali per due motivi principali: l’aumento dell'energia e il frumento. Il 110% che ha portato l'incremento di 50%. Direi che siamo in linea con il valore con il valore iniziale”. Con queste dichiarazioni, Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia (Aspi), è intervenuto a margine dell’inaugurazione dei lavori per la realizzazione del tunnel subportuale di Genova, che modificherà sensibilmente la viabilità della città. Presenti all’inaugurazione dei lavori il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il sindaco di Genova Marco Bucci e il governatore della Liguria Giovanni Toti.