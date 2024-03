Infrastrutture, Tomasi: “Siglato protocollo per importanza gestione terre”

“E’ stato siglato un protocollo perché la gestione della terre è fondamentale per due ordini di motivi: il primo per mantenere bassi gli importi, il secondo per assicurare la piena operatività del porto, perché sappiamo che alcune calate dovranno essere riempite, ma poi, una volta riempite, quelle calate, devono diventare operative”. Lo ha detto Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia (Aspi), a margine dell’inaugurazione dei lavori per la realizzazione del tunnel subportuale di Genova, che modificherà sensibilmente la viabilità della città. Presenti all’inaugurazione dei lavori il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il sindaco di Genova Marco Bucci e il governatore della Liguria Giovanni Toti.