Infrastrutture, Toti: “Inizio lavori è evento concreto che Genova aspetta da 40 anni”

“Non è un momento simbolico è un evento concreto che questa città aspettava nei suoi progetti da quarant’anni e che in qualche modo mette una piccola pietra sulla tragedia del Ponte Morandi che oggi ricordiamo, perché il tunnel deriva anche da quello”. Queste le parole di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, in occasione dell’inaugurazione dei lavori per la realizzazione del tunnel subportuale di Genova, che modificherà sensibilmente la viabilità della città. Presenti all’inaugurazione dei lavori il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il sindaco di Genova Marco Bucci e il governatore della Liguria Giovanni Toti.