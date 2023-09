Innovatec, accordo con SENEC per sviluppo di 100 mw di impianti fotovoltaici in Italia

Innovatec Group, tramite la sua controllata Elios Power, e Senc Italia, parte del gruppo tedesco EnBw, hanno sottoscritto un accordo di sviluppo e realizzazione di impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 100 MW. L’accordo, si legge in una nota, prevede, all’esito positivo della due diligence, una partecipazione di SENEC sia nella società veicolo titolare del portafoglio di progetti sia agli investimenti da sostenere per lo sviluppo autorizzativo. Elios svolgerà le attività per ottenere l'autorizzazione alla costruzione degli impianti; SENEC, d’altra parte, seguirà l'intero processo di costruzione degli impianti su base Epc fino alla loro connessione alla rete nazionale. Si prevede che il completamento dei progetti avvenga nel corso 2024.

"Abbiamo un obiettivo ambizioso e lo abbiamo condiviso con un partner di indiscussa eccellenza come SENEC, leader europeo nel settore energetico, che vanta un management giovane e altrettanto ambizioso", sottolinea Antonio De Tata, Vice Presidente di Innovatec Power. "Ad oggi abbiamo avviato lo sviluppo autorizzativo di oltre 450 MW di impianti fotovoltaici e puntiamo allo stesso obiettivo almeno per i prossimi tre anni", aggiunge.

Questa collaborazione stretta tra due aziende leader del fotovoltaico italiano conferma il loro ruolo di eccellenza nel settore e la volontà comune di contribuire in maniera decisiva alla decarbonizzazione in Italia. "La firma di questo accordo con Innovatec è motivo di grande soddisfazione per la nostra azienda - rileva Vito Zongoli, ad di SENEC Italia - SENEC è un punto di riferimento nel settore a livello internazionale e una partnership con un gruppo importante come Innovatec non potrà che rafforzare questo ruolo. Crediamo fermamente che la chiave per un futuro energetico sostenibile risieda nel fotovoltaico e nell’indipendenza energetica e con Innovatec daremo un forte apporto al raggiungimento degli obiettivi europei di sostenibilità al 2030. Con questi progetti potremo anche portare avanti lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili, in cui cittadini ed aziende condividono ed ottimizzano l’uso dell’energia green, promuovendo la transizione energetica e l’empowerment delle comunità locali per un futuro più sostenibile per tutti".

Innovatec Group vanta il primato di essere una delle pochissime realtà imprenditoriali nel settore energetico ed ambientale in grado di offrire un’offerta integrata e generale in risposta a tutte le esigenze dei settori B2B e B2C, dell’efficientamento energetico e dei servizi ambientali e di sostenibilità. SENEC Italia è uno dei principali produttori di sistemi di accumulo a livello internazionale, con oltre 100.000 pezzi venduti al 2022, e offre a privati ed aziende soluzioni a 360° per l’indipendenza energetica. L'azienda ha ricevuto diversi premi per la qualità dei suoi prodotti e servizi. Dal 2018 fa parte del prestigioso gruppo EnBW, una delle maggiori aziende di fornitura di energia in Germania.

De Tata e Zongoli confermano che tale accordo strategico potrà esser foriero di ulteriori collaborazioni sia in ragione di un ampliamento del numero di MW da sviluppare e realizzare sia di ulteriori sinergie tra le due società, allargando l’ambito, ad esempio, anche ai sistemi di accumulo, ambito nel quale SENEC è protagonista assoluto.

Dal 2009 SENEC, con sede a Lipsia (Germania), sviluppa e produce sistemi intelligenti di accumulo. L'azienda è tra i leader nel settore dell’accumulo con oltre 100.000 sistemi venduti. SENECoffre soluzioni a 360° per incrementare l'autosufficienza energetica e raggiungere la massima autonomia e flessibilità nella gestione dell’energia (moduli fotovoltaici, soluzione energetica SENEC.Cloud, stazioni di ricarica per veicoli elettrici). Nel 2018, SENEC è stata acquisita da EnBW, una delle maggiori aziende di fornitura di energia in Germania, con oltre 100 anni di storia, 5,5 milioni di clienti ed un fatturato 2022 di 56 miliardi di euro. La mission di SENEC è offrire, con soluzioni incentrate sull’accumulo, la libertà di produrre, utilizzare e condividere la propria energia sostenibile.

Innovatec è attiva nei settori dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. In un contesto competitivo in cui la responsabilità sociale ed i temi di sostenibilità ambientale stanno assumendo una sempre maggiore centralità Innovatec punta a rafforzare la propria resilienza e diventare operatore leader nella sostenibilità attraverso l’uso responsabile ed efficiente delle risorse mettendo in relazione energia ed efficienza energetica con il ciclo dei materiali, recupero e riciclaggio e dei rifiuti.

Innovatec opera a 360 gradi, offrendo soluzioni innovative end-to-end che rispondono in modo personalizzato e completo alle esigenze dei propri clienti nei business della circolarità e sostenibilità. Con una proposta che integra i servizi per l’efficienza energetica e i servizi per l’ambiente a partire dal recupero dei rifiuti industriali fino al loro riciclo, Innovatec fornisce un supporto concreto ad altre aziende nel migliorare la propria circolarità e nel ridurre la propria impronta carbonica ponendosi come obiettivo la compatibilità tra sviluppo e salvaguardia del territorio. Il quadro normativo, che ha un peso significativo nel determinare ricavi e margini dell’intero settore, continuerà a lungo a favorire interventi per lo sviluppo sostenibile. Innovatec è pronta a cogliere le nuove opportunità che potranno emergere in questo ambito, come ha sempre dimostrato in passato, con prontezza e capacità di organizzare mezzi e risorse.