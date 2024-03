Innovazione, a Bologna l'Innovation Roadshow 2024 di Mimit, Invitalia e Cte

Prende il via oggi a Bologna la prima tappa dell'Innovation Roadshow 2024, il tour nazionale dell’innovazione organizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con le Case delle Tecnologie Emergenti (Cte) e Invitalia di cui è amministratore delegato Bernardo Mattarella. All'opificio Golinelli il Mimit, Invitalia e la Cte incontrano imprese, investitori, startup e attori dell'innovazione sul tema "IoT e industria 4.0". Da oggi, e fino a domani 15 marzo, Bologna diventa così protagonista dell'innovazione grazie all'area espositiva che ospiterà il meglio delle tecnologie e sperimentazioni dell'ecosistema delle Case delle tecnologie emergenti italiane e alle visite ai luoghi dell'innovazione.

L’iniziativa è alla sua seconda edizione ed ha l’obiettivo di creare sinergie strategiche tra pubblico e privato per sostenere lo sviluppo imprenditoriale del Paese, in particolare nel settore dell’industria 4.0 e nell’ambito delle tecnologie emergenti, in coerenza con le tematiche che saranno al centro della riunione ministeriale "Industria, Tecnologia e Digitale", primo appuntamento della presidenza italiana del G7, che si svolge nelle stesse giornate a Verona e Trento. Il Mimit sottolinea che il roadshow, che convalida il ruolo delle Cte come centri dedicati alla sperimentazione tecnologica, all’innovazione sul territorio e come acceleratori di sviluppo per le imprese, farà tappa, poi, in altre sei città: Campobasso, Taranto, Cagliari, Napoli, Pesaro e Genova.

Il programma a Bologna si apre con i saluti istituzionali di Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy, e del sindaco di Bologna Matteo Lepore, mentre un keynote speech viene tenuto da Giulia Gioffreda, Government Affairs and Public Policy di Google. Nella sessione plenaria aperta da Valentini viene presentata, in anteprima nazionale, anche la nuova campagna di comunicazione promossa dal Mimit sulla connettività ultraveloce, fattore abilitante essenziale per la transizione digitale del Paese a beneficio dello sviluppo e della competitività delle imprese, del Made in Italy, dei sistemi territoriali e dei cittadini.

L'obiettivo della tappa bolognese del roadshow è quello di favorire l'incontro tra investitori, imprese, startup e il network delle Case delle tecnologie emergenti, centri di ricerca e sperimentazione che sostengono la creazione di startup e il trasferimento tecnologico verso le piccole e medie imprese in relazione all'utilizzo di Blockchain, dell'Internet delle cose (IoT - Internet of Things) e dell'Intelligenza Artificiale.

La Casa delle tecnologie emergenti del comune di Bologna, che supporta l'iniziativa, rappresenta un'infrastruttura tecnologica diffusa sul territorio dell'Emilia-Romagna e che ha l'obiettivo di incentivare l'innovazione e la crescita sostenibile in settori strategici come Industria 4.0, Industria Culturale e Creativa e Servizi urbani innovativi. L’evento di Bologna si caratterizza, inoltre, per la presenza di una sezione speciale dedicata all’Expo delle tredici Cte finanziate dal Mimit. Nei propri spazi espositivi, ogni Casa e gli oltre quaranta partner presenti avranno l'opportunità di presentare le sperimentazioni condotte e le soluzioni sviluppate, coinvolgendo anche startup e imprese del proprio ecosistema.

Realtà aumentata, robotica, metaverso, riproduzioni 3D e sistemi di sensoristica sono soltanto alcune delle tecnologie e delle sperimentazioni che saranno visibili nei corner allestiti.