Innovazione, a Medica tutte le innovazioni MedTech italiane di Teoresi

Il Gruppo Teoresi ha annunciato che porterà a Medica novità tecnologiche Made in Italy in ambito Life Sciences. Il gruppo di ingegneria specializzata in tecnologie di frontiera - con headquarter a Torino - presenterà alla fiera di Düsseldorf (dal 13 al 16 novembre prossimi) le ultime innovazioni MedTech in ambito biomedicale sviluppate per aziende operanti nel settore, che includono dispositivi per la circolazione extracorporea (purificazione e ossigenazione del sangue) e servizi che agevolano le consultazioni mediche a distanza.

A questi si aggiungono progetti di Ricerca e Sviluppo interni su tecnologie di frontiera come l’Intelligenza Artificiale e Realtà Aumentata applicate ai settori del Medical Imaging per migliorare la capacità diagnostica su radiografie o ecografie, e del Digital Health, per la tele-riabilitazione fisica e cognitiva dei pazienti, oltre a piattaforme di training per operazioni chirurgiche.

"Come Gruppo Teoresi abbiamo scelto di crescere nel settore Life Science sviluppando soluzioni tecnologiche che abbiano un alto impatto sociale, mettendo l’utente al centro di tutte le fasi del progetto" ha commentato Beatrice Borgia, Chief Corporate Development Officer di Gruppo Teoresi. Federico Cursano, Life Sciences Industry Manager di Teoresi, ha anticipato che "dalla partecipazione a Medica 2023 Teoresi si aspetta di consolidare e aumentare il proprio network di conoscenze e relazioni e di presentarsi sempre più ai clienti come un’eccellenza nel settore Life Science".