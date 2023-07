Innovazione, dal 5 al 9 ottobre la sesta edizione della Milano Digital Week

Prorogata fino al 14 luglio la Call for Proposal per la candidatura di eventi innovativi e inclusivi

Avrà luogo dal 5 al 9 ottobre la sesta edizione di Milano Digital Week, la più grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale promossa dal Comune di Milano e realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab. I termini di partecipazione alla Call for Proposal sono stati allungati: al fine di coinvolgere il maggior numero possibile di attori attivi nel mondo dell’innovazione e del digitale, gli organizzatori di Milano Digital Week hanno deciso di prolungare il termine ultimo per candidare il proprio evento fino a venerdì 14 luglio 2023, anche e soprattutto per andare incontro alle richieste da parte di tante aziende, associazioni, cittadini pressati dalle scadenze prima dell’estate. La Call for Proposal, fin dalla sua prima edizione sei anni fa, rimane il punto di riferimento per dare più voce a tutta la città: un amplificatore per le idee, i progetti, la conoscenza. E qualche utopia di cui abbiamo tanto bisogno.

Il tema fondante è lo Sviluppo dei Limiti, portando avanti la riflessione cominciata lo scorso anno sui cambiamenti dei modelli di sviluppo muovendo dalla consapevolezza, ormai globale, che i limiti ambientali, sociali ed economici sono sempre più cogenti in ogni ambito. Al centro delle riflessioni, come nelle precedenti edizioni, c’è la valorizzazione delle esperienze e degli approcci alle tecnologie dei cittadini, del sistema produttivo e di quello accademico, dall’intelligenza urbana alla biodiversità delle competenze che attraversano tutto lo spettro del lavoro, della formazione e delle nuove configurazioni delle comunità.

Attraverso il sito www.milanodigitalweek.com ed entro il 14 luglio tutti possono iscriversi alla MDW proponendo il proprio evento digitale o fisico: dal sito, cliccare su Proponi evento: si apre una chatbot che permette di inserire i dati del proponente e di raccontare l’idea in modo semplice e intuitivo; le candidature possono essere presentate fino il 14 luglio 2023; per iscriversi: milanodigitalweek.com; per info: info@milanodigitalweek.com.