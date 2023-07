Innovazione, Dello Vicario (ByTek ): "IA entrata in modo pesante ma capacità uomo farà ancora differenza"

“L'intelligenza artificiale è entrata nell'advertising in modo pesantissimo ormai da anni ma in questo momento l'intelligenza artificiale generativa sta entrando in modo ancora più forte.” Lo ha dichiarato Paolo Dello Vicario ceo di ByTek al We Make Future di Rimini, la fiera del futuro digitale.

“Stanno entrando sistemi di ottimizzazione del bidding in modo ancora più forte del passato e si sta delegando sempre di più la scelta alla macchina. E quindi in questo senso le ottimizzazioni e la capacità di governare dall'esterno quelle che sono le scelte prese in modo quotidiano e ogni millisecondo dall'intelligenza artificiale, ma con la capacità umana di tenere insieme i pezzi diventano fondamentali; i modelli che vengono utilizzati che verranno introdotti in tutte le piattaforme a breve, che sono stati già introdotti in tutte le piattaforme sono modelli che comunque sono generalisti e hanno necessità di governo. Le persone, gli advertiser, i marketer che si occupano di advertising devono continuare ad avere il governo della strategia, la visione d'insieme e devono essere in grado di fornire una cosa che è fondamentale: avere i modelli, ovvero il contesto, la capacità di fornire questo contesto, dare informazioni di contorno, indirizzare la macchina nel prendere decisioni, fa tutta la differenza del mondo.”