Innovazione: Ghezzi (InfoCamere), ‘Oggi innovazione è in mano a giovani e start up’

“Questo progetto nasce dall'idea che l'innovazione va ricercata sempre ed è un aspetto sempre più in mano ai giovani e alle start up. E quindi questa è una ricerca spasmodica di persone che ci aiutino sempre di più ad innovare”. Sono le parole di Paolo Ghezzi, direttore generale di InfoCamere, a margine dell’Innovation Day con il quale si è conclusa la prima fase della Call for Data-Driven Innovation, l’iniziativa rivolta alle start-up e Pmi innovative, lanciata a gennaio da Unioncamere e InfoCamere in collaborazione con The Doers, società di consulenza di Digital Magics, che coinvolge le Camere di Commercio di Firenze, Messina, Milano, Padova e Torino.