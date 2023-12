Innovazione, il centro Innovit riparte nella Silicon Valley

Accelera il sistema innovazione italiano negli Usa e l'hub strategico Innovit riparte nella Silicon Valley con 6 nuovi programmi di accelerazione per il 2024. Nato per sostenere e promuovere l’ecosistema economico, scientifico e culturale italiano negli Stati Uniti, l'hub compie il suo primo anno di attività. Innovit - Centro di Innovazione e Cultura Italiano - promosso dal ministero degli Esteri - si è infatti "rapidamente posizionato come luogo di condivisione e collaborazioni con le migliori realtà della Bay Area, offrendo a startup e Pmi l’accesso a percorsi di accelerazione al fianco dei professionisti del mondo dell’innovazione - e a grandi corporate e istituzioni - attestandosi com un avamposto attraverso il quale costruire relazioni e studiare ciò che accade nell’ecosistema della Silicon Valley.

Le attività di Innovit sono state affidate nell’ottobre 2022 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ICE alla Fondazione Giacomo Brodolini, il think and do tank per l’innovazione e lo sviluppo locale, e ad Entopan Innovation, l'incubatore e acceleratore di Harmonic Innovation Group. Ed ora, per il 2024, l’impegno del Centro al fianco delle imprese italiane si intensificherà. Innovit annuncia che già da oggi è possibile candidarsi a sei nuove CALL4INNOVIT che, nel corso dell’anno in arrivo, chiameranno a raccolta le migliori e innovative idee del Paese su Generative AI, Robotic, Hardware e Advanced Materials, Life Science e Digital Health, Green Energy, CleanTech, ClimateTech e AgriFoodTech, Fintech e Insurtech e per finire Space Economy. Il programma con dettagli e scadenze è disponibile al sito www.call4innovitsf.com Tutte le call risultano aperte in contemporanea: Startup e PMI innovative possono iscriversi da subito alla call più affine al proprio ambito.

La scadenza delle application è cadenzata per coprire l’intero 2024: la prima deadline, specificatamente per la call nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale Generativa, è fissata per il 12 gennaio 2024. Alla chiusura delle candidature, verrà effettuata una selezione basata su criteri oggettivi di merito. Le prime 40 startup e le 25 PMI che si distingueranno nella graduatoria accederanno a un programma di orientamento e mentorship online della durata di due settimane. Successivamente, le 15 startup e le 15 PMI più promettenti avranno l'opportunità di partecipare a un percorso intensivo presso la sede di INNOVIT a San Francisco, al 710 di Sansome Street, nel mese di febbraio. Il programma prevede una settimana di attività per le PMI e due settimane per le startup, offrendo interazioni privilegiate con l'ecosistema innovativo della Bay Area.

Un programma "ormai ben rodato" evidenzia il Centro, e che, nei primi 12 mesi di attività, ha visto l'hub fare da vero e proprio ponte tra Italia e la Silicon Valley. Le quattro edizioni di CALL4INNOVIT hanno ricevuto complessivamente ben 400 candidature, con oltre 200 realtà selezionata per programmi online di pre-accelerazione. A volare a San Francisco nella sede di INNOVIT al 710 di Sansome Street, sono poi stati 170 giovani imprenditori, espressione di oltre 100 startup e PMI che hanno partecipato a più 180 sessioni di confronto e formazione organizzate grazie al lavoro di ben 220 professionisti delle Big Tech (Google, X, Amazon, Apple, Meta, Bosch, Microsoft, Oracle e Unity), venture capital della Silicon Valley, mentor ed esperti di Università prestigiose quali Stanford University e UC Berkeley.

Le startup e le PMI ospitate nel centro hanno avuto l’opportunità di instaurare relazioni di business, di funding e di contaminazione con uno degli ecosistemi che maggiormente contribuisce a definire le traiettorie di innovazione globale. Un programma che ha consentito anche di siglare accordi di distribuzione locale, acquisire il primo cliente statunitense e concretizzare round di finanziamento. A fine novembre scorso, nell’ambito della sua missione a San Francisco, l’Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, insieme al Console Generale Sergio Strozzi, ha fatto visita al Centro sottolineando come il rafforzamento della collaborazione Italia-Usa su tecnologia e innovazione sia uno degli "impegni assunti dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden" nel loro incontro a Washington, a fine luglio.

A confermare la missione di sistema per il Paese anche il coinvolgimento di importanti corporate e Enti Locali. Nel corso dell’anno, ad esempio, Italgas ha aperto il proprio spazio in Innovit incontrando una selezionata rosa di start-up impegnate sui temi dell’Energy e della sostenibilità. Regione Toscana, invece,ha inaugurato “Casa Toscana", outpost desk finanziato dal Consiglio regionale per sostenere e promuovere nel cuore della Silicon Valley le start-up e le iniziative imprenditoriali più innovative del proprio territorio. Anche Terna ha firmato con Innovit un Memorandum of Understanding che prevede, nei tre anni di partnership, lo sviluppo di iniziative congiunte di accelerazione e sostegno alle realtà innovative italiane a maggior potenziale entrate in contatto con Terna. Inoltre, Intesa Sanpaolo ha siglato un protocollo per sviluppare attività congiunte per la promozione di programmi di innovazione a cavallo tra le due sponde dell’Atlantico.

Tirando un primo bilancio il Centro di Innovazione di Innovit ha contribuito all’organizzazione 68 eventi e oltre 100 meeting che hanno visto la partecipazione di oltre 4.500 visitatori provenienti, tra gli altri, da CDP, Agenzia Cybersecurity, Confindustria, l’università LIUC, L’Università Federico II, l’Università di Cagliari, Eni, Enel, Mermec, ITA Airways, Plug&Play, ELIS, Cisalpina, Regione Emilia-Romagna, Puglia, Lazio e Campania. Hanno visitato Innovit anche il Corpo consolare dell'UE a San Francisco, UE, EIT, EIC e le Agenzie di investimento di Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Repubblica Ceca.

L'Hub Innovit è promosso dalla Direzione Generale Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Washington e con il Consolato Generale a San Francisco e comprende, oltre al Centro Innovazione, i Desk dell'Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane - e l’Istituto Italiano di Cultura di San Francisco.

La missione del Centro è essere da "stimolo per idee e iniziative imprenditoriali innovative", da catalizzatore di progetti innovativi 'cross border' e da acceleratore per il loro sviluppo internazionale, permettendo agli attori italiani di avere una presenza stabile in Silicon Valley e in tutti gli Stati Uniti. È un’iniziativa strategica del Governo italiano per la promozione dell’innovazione del Sistema Paese negli Stati Uniti.