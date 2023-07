Innovazione, Mazzeo: "La politica deve anticipare il futuro"

“Noi abbiamo provato e proveremo a raccontare come si può anticipare il futuro.” Sono le parole di Antonio Mazzeo Presidente del Consiglio Regionale della Toscana durante il WMF la fiera del Digitale a Rimini. “La politica o ha la capacità di anticipare il progresso, di saper leggere quello che accade oppure non svolge la sua funzione. Toscana 2050 ha questo obiettivo, fare in modo che un bimbo che nasce nel più piccolo borgo della nostra regione possa avere gli stessi diritti, diritto allo studio, diritto alla connettività, diritto ad avere una sanità di qualità in ognuno dei borghi della nostra regione, esattamente come nel più grande del capoluogo toscano a Firenze. Proprio in questi giorni l'Unione Europea ha approvato un regolamento sull'intelligenza artificiale. Siamo i primi ad averlo fatto, ovvero proviamo a gestire e a guidare la transizione al processo digitale. E' questa la sfida di Toscana 2050 ed è bello farlo in questo luogo che è un luogo che tiene insieme le istituzioni, le aziende, i giovani. È bello vedere tanti giovani tutti insieme a discutere di tutto questo e la forza di questo progetto è che lo facciamo nelle scuole. Andiamo dalle ragazze dai ragazzi e chiediamo come vedranno nel 2050 il loro il mondo.”